Ladispoli | studenti dell’Alberghiero in visita al McDonald’s

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 dicembre 2023), 8 dicembre 2023 – Sono passati quasi novant’anni da quando i fratelli Dick e Mac MacDonald aprirono ad Arcadia, in California, il loro chiosco di hot dog. Era il 1937 e, di lì a poco, la storia della ristorazione mondiale sarebbe cambiata. Nel 1954 il rappresentante di frullatori Ray Kroc visitò il ristorante dei due fratelli e rimase talmente colpito dal loro modello di organizzazione che l’anno dopo decise di fondare la “Systems, Inc.” (poi rinominata “Corporation”). Dagli Stati Uniti al Canada, dal Canada all’Europa dove nel 1971 venne aperto il primo Fast Food a Zaandam vicino ad Amsterdam. Con un occhio sempre rivolto all’innovazione, alle nuove tendenze e alle diverse esigenze dei clienti: nel 2012 apre, solo per fare un esempio, il primo fast food vegetariano in India. Sono solo alcuni dei temi ...