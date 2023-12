L' accesso precoce ai farmaci salvavita | un confronto con l' Europa | problemi | soluzioni

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) In Italia c'è un problema legato ad alcuni. Da qualche mese a questa parte, tra i dibattiti della politica e della scienza, è tornato centrale il tema legato all'aiinnovativi per curare i pazienti affetti da malattie per le quali, attualmente, non esistono trattamenti efficaci da permetterne la guarigione. In altre parole, si tratta diche hanno già avuto numerosi via libera da parte di alcune istituzioni (come l'Agenzia europea del farmaco, Ema), il cui effetto è già ampiamente dimostrato essere benefico o risolutivo per certi tipi di patologie o per certi pazienti, ma che non possono essere messi in commercio nel nostro paese per motivi legati all'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) da parte dell'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco). Un impasse ...