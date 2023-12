La tragedia dell' Immacolata | recuperati 4 corpi nel canale a Portogruaro | cos' è successo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il dramma. Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a, in provincia di Venezia. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco l'auto, dopo esser uscita di strada, è finita in un. Ie quattro persone a bordo sono statidai sommozzatori. Gli investigatori giunti sul posto ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e soprattutto scoprire come l'auto sia finita nel. Secondo le prime informazioni del corpo dei vigili del fuoco l'auto prima avrebbe sbandato e poi, una volta fuori controllo, sarebbe finita proprio nel

