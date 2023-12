La tecnica delle dita a L per applicare il blush effetto lifting

Leggi su diredonna

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilè un tocco di freschezza che può ravvivare il viso, sia che si tratti di una pelle nuda che di un make-up completato. Aggiunge un riflesso sano e luminoso al trucco. Tuttavia, non è sempre un passaggio amato da tutti. Alcuni preferisconosolo terra o contouring con un tocco di illuminante per un make-up soft glam. D’altra parte, ci sono coloro che adorano ilper la sua capacità di intensificare il look, ridurre l’aspetto stanco del viso e persino donare un. Vi raccomandiamo... Perché idi Rare beauty, il brand di Selena Gomez, sono molto preziosi ...