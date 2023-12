La strana storia del comune da 19mila abitanti leader del gioco d’azzardo L’ira del sindaco | «Indaghi la Guardia di Finanza»

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Zola Predosa è un piccolodella provincia di Bologna che conta poco più di. Eppure, i dati rivelano che ilsul territorio è cinque volte superiore rispetto al capoluogo emiliano. «Non è normale. I dati ufficiali dicono chiaramente che qui c’è un’anomalia, e ora serve fare chiarezza con delle indagini», annuncia ildi Zola Davide Dall’Olmo. Si dice «fortemente preoccupato per i numeri fuori scala» del suo paesino che vede 7.448 euro di giocate annue pro capite nel 2022. Sono i numeri rilevati dal recente report presentato da Federconsumatori, Cgil e dalla campagna “Mettiamoci in”. Il timore è che dietro vi sia la criminalità organizzata, come ipotizzato da Marzio Govoni di Federconsumatori Emilia-Romagna, citato da ...

