La Spezia | uccisa in hotel a Mattarana Fermato il marito L’inquietante cartello prima che la coppia svanisse nel nulla

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si chiamava Rossella Cominotti e aveva 53 anni. Il suo corpo è stato trovato stamani nella stanza di undi, una frazione de La. Secondo le prime informazioni avrebbe profonde ferite da taglio, a trovarlo una addetta delle pulizie. Rossella dormiva lì, da una settimana. Era in vacanza con il, 57enne, Alfredo Zenucchi, originario di Bergamo. L’uomo, allontanatosi dall’con la sua auto, una C3 bianca, è statodai carabinieri a Pontremoli, in Lunigiana e presto sarà interrogato. Laviveva a Cavatigozzi, in provincia di Cremona e secondo le informazioni raccolte, sarebbe dovuta ripartire oggi. «Siamo sconvolti», hanno dichiarato i titolari dell’albergo. Le preoccupazioni di un paese e della famiglia Rossella e ...