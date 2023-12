La Spezia | donna trovata morta in albergo | si cerca uomo che era con lei

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) In località Mattarana, nel comune di Carrodano Unadi 53 anni è statain una camera d'in località Mattarana, nel comune di Carrodano in provincia di La. Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Lache al momento non escludono alcuna pista, anche quella dell'omicidio. Al momento infatti l'