La Spezia | 53enne trovata morta in albergo Fermato in Lunigiana il marito Era fuggito

Una 53enne uccisa a coltellate in una stanza d'albergo: i carabinieri fermano il marito

Unaoriginaria di Cremona è stata trovata morta in una stanza d'albergo a Mattarana, in provincia di La. Si tratta di omicidio. La vittima si trovava da alcuni giorni insieme al marito nella ...

Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchi: la chiusura della loro edicola, la scomparsa e la morte della donna

La 53enne è stata trovata senza vita in un hotel a Mattarana, frazione di Carrodano (La Spezia). L’uomo è stato fermato dai carabinieri. I due avevano una edicola-cartoleria in via Roma a Bonemerse (C ...

