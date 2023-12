La Sad a Sanremo 2024 | Codacons chiede la squalifica altrimenti «farà seguito la denuncia» Nel mirino i testi delle loro canzoni | Fiorello in difesa di Amadeus

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La Sad (IG La Sad) Mancano due mesi all’inizio del Festival die scoppiano le prime polemiche su uno dei cantanti in gara: i La Sad. Nella giornata di ieri, ile l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi si sono scagliati contro la partecipazione del gruppo alla kermesse canora diretta a condotta da: “Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani (‘Ma tu sei peggio della coca, sei una tr**‘, e ‘ti sco**** solo per strapparti il cuore‘, per citarne due tra tanti) offensivi nei confrontidonne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia. Non si capisce allora la ragione che ha spinto la Rai ea scegliere proprio questo trio, visti idecisamente inappropriati, ...