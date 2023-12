La Rua torna con un nuovo singolo | “Periodo di merda”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) foto di Alessio PanichiASCOLI PICENO – La Rua (Daniele Incicco, Nacor Fischetti e Alessandro “Charlie” Mariani)con un, “di” (Believe), in uscita oggi in tutte le radio e digital store, insieme al video ufficiale per la regia di Giacomo Triglia. Nel video sono rappresentati alcuni tra i momenti più brutti che la nostra società sta vivendo negli ultimi anni attraverso immagini emozionanti, e fortemente evocative, dove i La Rua hanno appunto voluto rappresentare il ‘di’ che ci accomuna. Il brano, scritto e prodotto da LA RUA, arriva dopo ilCINGHIALI uscito lo scorso maggio, e racconta in maniera molto intima, undifficile, dello sconforto e del dolore, ma anche della forza ...