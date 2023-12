La rivista “Dune” dedica un numero speciale a Francesca Alinovi | la docente del Dams assassinata a Bologna nel 1983

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tra le rosse stradine costeggiate di portici può capitare che qualcuno ne parli ancora, in quel che resta dei baretti del Pratello, in via Zamboni, o alle spalle delle due torri. Sono trascorsi 40 anni eppure “I delitti del” riecheggiano ancora tra le storie delladegli anni ’80 che come uno stupefacente mosaico andò a comporsi raccogliendo l’impulso vitale e creativo del decennio pregresso. Lo stesso che ha generato fenomeni irripetibili: “Paz”, gli Skiantos, Carlo Mazzacurati solo per citarne i più storici. Da quel fermento prese vita l’idea di Benedetto Marzullo, di fondare uno spazio accademico destinato alle arti, il mitologico, la prima facoltàta ai linguaggi dello spettacolo, fortemente voluta da Umberto Eco. Ci sarebbero voluti solo pochi anni perché questo cosmo si tingesse di nero, ...