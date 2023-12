La rinascita di novembre di Maguire

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dopo 34 secondi di gioco di Fulham-Manchester United, giocata a Craven Cottage lo scorso 4, Harryriceve un passaggio orizzontale all’altezza del centrocampo. La palla arriva da sinistra, dal compagno di reparto Johnny Evans. Con le sue movenze sempre un po’ elefantiache – un Dumbo cresciuto, che non fa più tenerezza a nessuno, pagato ottanta milioni dal circo più fatiscente della Premier League – lascia scorrere il pallone e si gira verso la fascia destra. Wan-Bissaka è a pochi metri da lui in diagonale, un passaggio che più banale non si potrebbe,però mette la palla in fallo laterale. Si sarebbe potuto pensare a un errore genuino, a una di quelle gaffe inspiegabili che lo hanno reso celebre su TikTok, se solo non si fosse immediatamente piegato sulle ginocchia chiedendo soccorso. In realtà, ...