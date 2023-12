La relazione tra Kate e Harry | dalla fratellanza al tradimento

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 dicembre 2023) l principeMiddleton una volta avevano un legame che sembrava indissolubile. Ma ora la loroè presumibilmente irreparabile, secondo fonti contenute nel nuovo libro di Omid Scobie Endgame. Per anni, i due sono stati così legati che definivano il loro rapporto “fraterno”. Il duca di Sussex, infatti, scherzosamente chiamavaMiddleton “Cath” e la descriveva come la sorella che non aveva mai avuto. Ma come è cambiato il loro rapporto negli anni? Negli anni il principeMiddleton sono stati fotografati in atteggiamento molto complice in diversi eventi pubblici. Anche quando il principe William eavevano problemi nel loro rapporto, la principessa del Galles svolgeva il ruolo di “pacificatrice“ tra loro. Ma negli ultimi anni anche ...