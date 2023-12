«La mia vita tra il rombo dei motori e quella canzone di Ligabue»

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Smalto bianco sulle unghie su mani curate il giusto. Niente trucco, o almeno il minimo indispensabile perché siamo sicuri lei si piace così. È evidente che la parola «eccesso» non esiste nel vocabolario di Mara Sangiorgio, la giornalista che da 11 anni racconta per Sky tutto quello che avviene nei box e non solo, della Formula 1. Una globe-trotter che, ad esempio, in questo 2023 è stata lontano da casa 180 giorni, ma lei, citando la SUAdel "Liga", si sente ancora una «Piccola stella senza cielo»… «Non so quale sia il mio posto, forse non ce l’ho ancora e sono sempre alla ricerca di altro, di conoscere. Ma le radici sono ancora nella casa e dentro la mia famiglia». Famiglia. Parola che nei venti minuti di intervista, intervallati da qualche «mamma e papà» (messi alla pari) e uniti a qualche «i miei genitori» dice molto diche vista dai ...