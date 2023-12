La lunga notte di Giorgetti. L’ombra del flop sul Patto di stabilità

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Non sono bastate 12 ore in notturna per trovare la quadra sul nuovodi. Al momento, la proposta spagnola, che poi è anche quella italiana e francese e che mira a una maggior flessibilità sugli investimenti, anche in ottica gestione del costo dei debiti sovrani, è ferma sul tavolo. Ai tedeschi non sembra importare molto il fatto che gli interessi sul debito costeranno il prossimo anno molto di più ai Paesi mediterranei. I presenti alla riunione dei ministri dell’Economia, seduti intorno a un tavolo dalle 19 di ieri sera fino all’alba di questa mattina, raccontano di un Giancarloche ha ribadito le sue posizioni. E cioè che la riduzione del debito dev’essere graduale, realistica e sostenibile. Qui il riferimento, molto critico, è a una duplice richiesta tedesca: che i Paesi con un debito superiore al 90% del ...

