La luce del Natale pervade Roma | acceso l’albero in piazza del Popolo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 dicembre 2023), 8 dicembre 2023 – Come da tradizione, l’8 dicembre si rinnova l’appuntamento con l’accensione deldidie delle luminarie di via del Corso, inaugurati dal sindaco Gualtieri che nel pomeriggio ha anche dedicato un omaggio floreale alla statua dell’Immacolata aMignanelli, alla presenza di Sua Santità Papa Francesco. La Capitale raccoglie l’invito del Pontefice, che ha ricordato che “il nostro destino non è la morte ma la vita, non è l’odio ma la fraternità, non è il conflitto ma l’armonia, non è la guerra ma la pace”. Sono infatti dedicate al tema universale della pace le luminarie di via del Corso, realizzate dal Gruppo ACEA. Il tappeto di luci, che si estende daVenezia adel, misura circa 1.400 ...