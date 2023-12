La Juventus ospita il Napoli tra polemiche e tensioni Chi potrebbe giocare e dove vederla

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dopo le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, Allegri e Mazzarri provano a gettare acqua sul fuoco prima dell'atteso anticipo di venerdì sera. Vediamo le scelte dei tecnici e come seguire la gara in diretta

Altre News in Rete:

Calcio in tv oggi: programma dell'8 dicembre 2023 - Calciomagazine

Partiamo con la quindicesima giornata di Serie A, con il big match- Napoli. Come la ...il Bochum, reduce dalla sconfitta casalinga per 3 - 1 contro il Wolfsburg e dodicesimo a quota ...

Allegri: "Tutti a disposizione tranne Weah" Sky Sport

Juve: Napoli, diretta tv Sky o Dazn, formazioni, dove vederla in streaming Tuttosport

Il J Club Rogliano-Valle del Savuto ospita Salvatore Giglio

La storia della Juventus vista con gli occhi di Salvatore Giglio. Lo Juve club Valle del Savuto ospiterà lo storico ...

Juventus Next Gen-Pineto streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Juventus Next Gen Pineto streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match valido per la 17esima giornata di Serie C Terza partita in otto giorni per la Juventus Next Gen. I bianconeri ospitano, sabat ...