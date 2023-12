La guerra mondiale dei microchip

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Questi fondamentali elementi tecnologici sono al centro dello scontro commerciale che vede da un lato StatI Uniti, Taiwan e Corea del Sud, dall’altro la Cina. Che fa l’Europa? Entro il 2030 investirà oltre 100 miliardi di euro nel settore. E l’Italia, all’avanguardia nei circuiti integrati, può giocare un ruolo significativo. Il muro alzato dal presidente americano Joe Biden a difesa della tecnologia Usa per produrre semiconduttori avanzati, è stato bucato. Con un’abile strategia le aziende asiatiche, a cominciare da quelle cinesi, sono riuscite ad aggirare il divieto stabilito da Washington per impedire l’export delle attrezzature statunitensi indispensabili per i chip di nuova generazione. Lo scontro tecnologico ed economico tra Stati Uniti e Cina si è arricchito in questi giorni di un’altra tappa. Stando a quanto emerso dal rapporto annuale della Us-China Economic and security ...