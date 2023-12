La fine della diplomazia | ecco perché dall’Ucraina al Medio Oriente prevale la legge del più forte

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sono tanti i fattori cui si può imputare il progressivo deterioramentosicurezza globale cui si sta assistendo da diversi anni a questa parte. C’è senza dubbio la crisi di un equilibrio mondiale che sembra essere ancora in via di definizione da dopo il crollo del muro di Berlino, ci sono fattori globali come l’aumento del terrorismo internazionale, la crisi migratoria e quella climatica, la pandemia di Covid e altri elementi che hanno contribuito a deteriorare ulteriormente la solidità di molti Stati in contesti particolarmente complessi. Ma non si può non considerare un altro elemento, in parte conseguenza di una sicurezza globale sempre più debole e in parte suo artefice, ovvero il progressivo indebolimento dello strumento, ormai messa sempre più spesso in secondo piano rispetto ad altre opzioni. Se in un ...