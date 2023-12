La figlia vive all' occidentale E il padre nordafricano la massacra di botte

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Un 54enne magrebino è stato condannato a Firenze per maltrattamenti. L'uomo avrebbe picchiato per anni la moglie e i figli, accanendosi sullain quanto giudicava la sua condotta di vita "troppo" secondo i suoi canoni

