La dieta prima delle Feste | come arrivare in forma a Natale

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ledisono, per tanti, uno dei momenti che più mettono a repentaglio la. Dunque, possono risultare utili alcuni consigli perinai pranzi e ai cenoni. Un piano che non solo diminuisce il possibile senso di colpa legato a qualche ‘peccatuccio’ in tavola, ma soprattutto permette di restare in salute. In prossimitànatalizie per molti nasce l’esigenza di volersi mantenere particolarmente inin vistaipotetiche (e plausibili) abbuffate che potrebbero caratterizzare pranzi e cenoni. Ma volendo abbattere il fardello del senso di colpa (che non dovrebbe comunque sussistere, quando ci si concede una prelibatezza in più a tavola di tanto in tanto), unache prepari ...