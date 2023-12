La Danimarca vieta i roghi del Corano

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) COPENAGHEN ? Il parlamento daneseufficialmente idel. La legge appena varata considera meritevole di sanzione penale il “trattamento inappropriato” di testi “di significativa importanza per una comunità religiosa riconosciuta”. Durante i mesi scorsi in varie città danesi e svedesi erano state bruciate numerose copie del: tra il 21 luglio e il 24 ottobre 2023, insono stati registrati 483 casi didi libri e bandiere, secondo i dati della polizia nazionale. Di fronte a episodi come questi numerosi Paesi islamici hanno risposto in modo anche violento, manifestando davanti alle ambasciate con toni molto accesi. La nuova legge chela profanazione dei testi sacri è dunque stata varata anche per ragioni di sicurezza. La ...