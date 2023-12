La crescita dell’occupazione beneficia solo i giovani e gli over 50

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La grande, confermata anche dagli ultimi dati sui mesi autunnali, non è una novità. Già prima del Covid era evidente come il numero dei lavoratori stesse aumentando anche più del Prodotto interno lordo e del valore aggiunto, tendenza che si è ripresentata anche negli scorsi anni, e non a caso la produttività del lavoro ha il segno meno davanti. Ancora più interessante è come tale incrementosi sta distribuendo, chi ne stando, anche perché questo ha implicazioni politiche e sociali non da poco. Per la prima volta nel mese di agosto i lavoratori tra i cinquanta e i sessantaquattro anni, in aumento, hanno superato in valore assoluto quelli tra i trentacinque e i quarantanove anni, in calo. In ottobre la differenza è stata di più di centocinquantamila unità. È ...