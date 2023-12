La Cina attacca in Cambogia e si affaccia verso l’Indiano

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Per la prima volta, navi da guerra cinesi hanno attraccato nella base navalena di Ream, che sta subendo un ammodernamento finanziato da Pechino e da anni suscita le preoccupazioni degli Stati Uniti per il suo potenziale geo-strategico in grado di spingere l’espansione dell’impronta militare cinese nell’Indo Pacifico. La geopolitica in questo caso viene prima delle solitamente più profonde relazioni internazionali. Ream si trova su un litorale ben protetto nel Golfo del Siam, ossia a nord dello Stretto di Malacca, il chokepoint nevralgico per collegare l’Oceano Indiano e il Pacifico. Storicamente area di influenza di New Delhi, la zona del Golfo del Bengala, più a ovest, è il quadrante determinante per il controllo deled è spoglia da postazioni militari fisse statunitensi — a differenza del settore più orientale. Una base cinese a ...