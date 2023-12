La campagna vaccinale è un disastro

Altre News in Rete:

Covid, i vaccini invisibili

Se c'è stato qualcosa per cui negli ultimi anni non ci siamo sentiti il fanalino di coda dell'Europa, è stata l'adesione allaper il Covid - 19, con l'85% della popolazione che ha completato il cicloprimario dal 2021. Negli ultimi mesi, però, cioè da quando è stato dato il via libera alla ...

Il silenzio sul Covid e la campagna vaccinale che non decolla Corriere della Sera

Campagna vaccinale. I numeri non decollano. Pochi anti-influenzali . Ancor meno per il covid LA NAZIONE

COVID: vaccinati solo il 7% degli over 70, ora si temono migliaia di vittime; i dettagli

/12/2023 15:38:00 Casi settimanali raddoppiati, ricoveri in aumento: il Covid in Italia torna a galoppare, complici il freddo e la campagna vaccinale praticamente ferma. È… Leggi ...

Covid, i vaccini invisibili

Se c’è stato qualcosa per cui negli ultimi anni non ci siamo sentiti il fanalino di coda dell’Europa, è stata l’adesione alla campagna vaccinale per il Covid-19, con l’85% della popolazione che ha com ...