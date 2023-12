La «Bibbia Queer» e la lunga marcia dei cristiani Lgbtq

(Di venerdì 8 dicembre 2023) L’8 luglio 2000, mentre a Roma si svolge il Giubileo fortemente voluto da papa Wojtyla, un corteo di 300mila persone dipinto con i colori dell’arcobaleno attraversa le strade della Capitale first appeared on il manifesto.

Altre News in Rete:

Evviva la "Bibbia queer"

Pazienza se accade a opera di interpreti tacciabili di appiattimento sulla cosiddetta ideologia gender Evviva la ''! Evviva il volumone americano che le Edizioni Dehoniane di Bologna ...

Ci mancava solo la Bibbia secondo cui Gesù renderà queer il mondo Il Foglio

Evviva la “Bibbia queer” Il Foglio

Ci mancava solo la Bibbia secondo cui Gesù renderà queer il mondo

La resistenza di Pietro alla lavanda dei piedi rappresenta la paura maschilista-nazionalista della fluidità di genere. Meglio farsi una risata ...

Evviva la “Bibbia queer”

Le Edizioni Dehoniane di Bologna portano in edicola in traduzione il volumone americano. È consolante vedere che in libreria riappare l’esegesi. Pazienza se accade a opera di interpreti tacciabili di ...