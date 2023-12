Altre News in Rete:

Tra sfottò e impegno: gli irregolari dell'arte

Con una, si può dire che la cosa sbagliata nel sistema dell'arte italiana, secondo Alvigini,... Ho consultato la "Guida Michelin - o" e possiamo stare tranquilli,Rossi approva. Non entra ...

La battuta di De Luca sul cibo sintetico: Troveremo Grillo che mangia la fiorentina QUOTIDIANO NAZIONALE

De Luca a Coldiretti “No alla carne coltivata e alle schifezze americane” Il Fatto Quotidiano

La battuta di De Luca sul cibo sintetico: Troveremo Grillo che mangia la fiorentina

" Allora, diciamolo chiaro, Il problema della fame nel mondo lo risolviamo combattendo le multinazionali e le guerre e quelli che costruiscono le armi, non producendo cibi artificiali. Dov'è Patuanell ...

Travolto e ucciso Loredano Comastri, campione di ciclismo over 70: “Tutti in bici al funerale”

Una vita in sella, a battere record su e giù per San Luca come fosse l’Everest, in giro per l’Europa tra la Parigi-Brest e le Mille Miglia di Milano. Quella passione per l’ultracycling che non va via, ...