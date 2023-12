La 53enne Rossella Cominotti trovata morta in albergo a Mattarana La Spezia | il marito confessa l' uxoricidio

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ildi, Alfredo Zenucchi, hato ai carabinieri delladi aver ucciso suo moglie nell’ambito di un tentato suicidio da parte di entrambi. Dalle prime indagini dei carabinieri sarebbe emersa la volontà espressa di entrambi di togliersi la vita. Il movente non è ancora chiaro, le indagini sono in corso, ma dalle prime attività dei carabinieri non sono emerse...