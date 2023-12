Kvaratskhelia sbaglia un gol clamoroso in Juve-Napoli | Mazzarri disperato

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nel big match contro lantus,fallisce il vantaggio a tu per tu con Szczesny: grande chance sprecata,non nasconde la delusione. Clamorosa chance sprecata dainntus-, big match della 15esima giornata di Serie A. Il georgiano, servito ottimamente da Osimhen, si è ritrovato solo davanti a Szczesny che in uscita ha respinto il suo tocco. Un gol divorato che poteva valere il vantaggio per gli azzurri. Le telecamere hanno immortalato lo sconforto e la delusione dell’allenatoreper l’incredibile opportunità non sfruttata daper portare avanti i suoi. Un errore che rischia di costar caro al, in una sfida che nel primo tempo ha regalato continui capovolgimenti di ...