Knokke Off come finisce | spiegazione finale e news stagione 2

Leggi su latuafonte

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dal 7 dicembre 2023 è disponibile su NetflixOff (High Tides). Si tratta di una serie TV olandese creaa da Anthony Van Biervliet. Gli episodi raccontano la storia di un gruppo di giovani e dei loro genitori benestanti che trascorrono l’estate nella città costiera belga di. Qui Louise Basteyns e Alexander Vandael, due giovani appartenenti all’alta società, hanno una relazione. Ma il loro rapporto inizia a vacillare quando entra nelle loro vite un ragazzo, Daan Paroti, il quale vive in un parcheggio per roulotte con sua mamma. Il giovane arriva in città e attira subito l’attenzione di Louise. In realtà, la madre di Daan ha scelto quella città per le loro vacanze per indagare sulla scomparsa di sua sorella Claudia. Ma vediamo ora insieme tutta la verità ela serie.Off ...