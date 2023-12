Juventus-Napoli | quali azzurri schierare al fantacalcio | l’analisi

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Questa sera all’Allianz Stadium andrà in scena il big match tra: scopriamoal. Prosegue il tour de force deldi Mazzarri, che dopo le super sfide contro Atalanta, Real Madrid ed Inter e pronto a sfidare la. Ovviamente l’auspicio è che il risultato per glisia positivo rispetto ai match contro Real Madrid ed Inter. Gliproveranno a replicare i successi della passata stagione, anche se a distanza di mesi la situazione è completamente differente per entrambe le squadre. ChialinIlè chiamato a disputare un ...