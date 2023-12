Juventus-Napoli | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 dicembre 2023) E’ altissima l’attesa per la 15ª giornata del campionato di Serie A e il turno si apre con la super sfida tra. La squadra di Massimiliano Allegri è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto, è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Monza e da una serie di successi consecutivi. Gli azzurri, invece, sono chiamati a riscattare la brutta sconfitta casalinga contro l’Inter.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Squalificati: Fagioli, Pogba Indisponibili: De Sciglio, Weah(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Squalificati: ...