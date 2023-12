Juventus-Napoli oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la quindicesima giornata di. Turno che si apreo con un anticipo di un certo spessore, uno dei big match che nel recente passato del nostro campionato ha regalato emozioni a non finire. I bianconeri ci arrivano meglio degli azzurri quest’anno, forti della loro seconda posizione in classifica. La scorsa stagione andò male agli uomini di Allegri, sconfitti 1-0 in casa e addirittura 5-0 in trasferta contro la squadra partenopea. La sfida è in programma, venerdì 8 dicembre alle 20:45 all’Allianz Stadium.sulla piattaforma Dazn e tramite ilZona Dazn (previo attivazione) su Sky. SportFace.