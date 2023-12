Juventus-Napoli | Canale tv | diretta streaming | formazioni

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La sfida train Serie A si preannuncia elettrizzante. Scopri dove seguirla inTV e. Ildi Mazzarri affronta una prova del fuoco contro la, cercando riscatto in Serie A dopo il passo falso contro l’Inter. AnticipazioniLa 15ª giornata di Serie A vede un confronto al vertice tra. L’Allianz Stadium di Torino sarà il palcoscenico di questo importante match, fissato per venerdì 8 dicembre 2023, con fischio d’inizio alle 20:45. La Stagione Fino Ad Ora La, dopo il successo sul Monza, cerca di proseguire il proprio momento positivo. Per il, invece, l’obiettivo è riscattare la sconfitta interna ...