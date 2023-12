Juventus-Napoli 1-0 | decide un gol di Gatti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) TORINO (ITALPRESS) –nuovamente in testa alla Serie A almeno per una notte. Nell'anticipo della 15esima giornata di campionato, i bianconeri hanno superato 1-0 ilall'Allianz Stadium di Torino. Un successo firmatoche ha permesso alla squadra di Allegri di tornare in testa al campionato, in attesa di vedere cosa farà domani l'Inter con l'Udinese, e di tornare al successo contro i campani dopo un digiuno di quattro gare (3 sconfitte e 1 pareggio). Gara subito vivace epiù intraprendente nel primo tempo. La squadra di Mazzarri si è presentata dalle parti di Szczesny con maggior insistenza di quanto quella di Allegri abbia fatto dal lato opposto del campo. Un tiro-cross di Di Lorenzo al 7? aveva spaventato il portiere bianconero chiamandolo alla parata a terra, ma le grandi chance erano ...