Juve | primo incontro per Koopmeiners

Juve - Napoli, sfida tra la difesa d'acciaio e la squadra che guarda al passato

... il 3 a 0 dei ragazzi di Inzaghi ha ricacciato in gola l'urlo di felicità per unposto in ...- Napoli sarà anche Allegri contro Mazzarri, un duello in salsa labronica tra due tecnici ...

Juventus-Napoli, i bianconeri per il primo posto, i partenopei la zona Champions Corriere della Sera

Contro il Napoli Juve per la vetta e la replica ai veleni di Adl e company Bianconera News

ALLEGRI a Dazn: “Bremer ha margini di crescita spaventosi. Vlahovic rigorista Vedremo. Il Napoli è una squadra forte”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Napoli. Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com: Ha pensato alle due partite perse contro il ...

Juventus, idea Koopmeiners a gennaio: pronte due cessioni

Anche la Juventus aveva pensato al classe 1998 la scorsa estate ... Inoltre, la società bianconera dovrebbe prima racimolare un importante tesoretto e poi tentare l’affondo al classe 1998. Quello dell ...