Juve | Pogba vuole l’assenza di dolo per il caso doping

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le ultime suldiche vede coinvolto Paul, centrocampista francese dellantus. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono giorni decisivi per definire il futuro di Paul. La procura ha infatti chiesto quattro anni di squalifica per il. Il centrocampista dellantus a metà gennaio comparirà davanti al giudice per cercherà di dimostraredi. Neldovesse farcela, gli anni di squalifica dovrebbe essere ridotti da quattro a due.

