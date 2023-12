Juve | non solo Premier su Iling Jr | Gattuso pronto all'assalto

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il Tottenham (come anche Brentford e Fulham) hanno mosso i primi passi su SamuelJr.. Secondo quanto riporta Tuttosport, sull'esterno...

Altre News in Rete:

'Allegri come Trapattoni ma ha un difetto, Juve più stanca senza coppe...'

...è tra quelli che criticano il gioco di Allegri oppure no "sono né pro né contro: analizzo la partita e la giudico, se ha giocato bene dico bene, se ha giocato male dico male. . Per me la...

La favorita di Juve-Napoli è l'Inter: i bianconeri non vinceranno, Inzaghi andrà in fuga Calciomercato.com

La Juve replica ad Al Khelaifi: "Al momento non valutiamo un ritorno nell'Eca" Tuttosport

Milan, Pioli sfida l'Atalanta: «Il campionato è ancora aperto. Leao Importante l'allenamento di oggi»

Il Milan non vuole perdere terreno da Inter e Juventus e ha un solo obiettivo: centrare il terzo successo di fila in campionato. A Bergamo con l’Atalanta non sarà facile: «Se ...

Iling non indispensabile per la Juve: può partire con una buona offerta

La Juventus avrebbe deciso di privarsi di Samuel Iling, esterno inglese classe 2003, qualora dovessero arrivare offerte soddisfacenti dal punto di vista economico già a gennaio. Come riportato da ...