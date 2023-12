Juve-Napoli | vigilia calda De Laurentiis scatenato al Campania Terra Felix

(Di venerdì 8 dicembre 2023)è il big-match di Serie A in programma stasera a Torino. Circola fiducia all’interno dell’ambiente napoletano alladella sfida tra il team di Allegri e quello di Walter Mazzarri. Ebbene, si dice: “è una città matrigna’. No, facciamola diventare una città madre». Con queste parole Aurelio De, patron del, ha esaltato la città in occasione della cerimonia di gala della 7^ edizione del Premio giornalistico internazionale “”. Una premiazione tenutasi venerdì scorso alla Multicenter School di Pozzuoli. AURELIO DEA POZZUOLI. “SUL, OSIMHEN E KVARATSKHELIA VI DICO CHE…”. L’iniziativa è stata ...

Altre News in Rete:

Calcio, Serie A. test scudetto: Juventus - Napoli ore 20.45, formazioni, calendario classifiche

In casa lacontro ilha segnato 136 gol contro i 74 degli ospiti azzurri. Tra Max e Valter, nati a 60 km. di distanza, la rivalità livornese si è ammorbidita nel tempo. JUVENTUS: ...

Juventus-Napoli: quando e dove vederla, probabili formazioni e designazione arbitrale ilmessaggero.it

Juventus, idea Koopmeiners a gennaio: pronte due cessioni

Mentre la squadra di Massimiliano Allegri lavora in campo per il big match contro il Napoli di Walter Mazzarri, la società della Juventus ha una nuova idea per gennaio: torna in auge il nome di Teun ...

Pagina 3 | "Allegri come Trapattoni ma ha un difetto, Juve più stanca senza coppe..."

Intervista a Massimo Mauro prima della sfida col Napoli: "Se ha spazio, Kvaratskhelia è incontenibile: Gatti non basta, serve il raddoppio di McKennie" ...