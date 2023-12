Juve-Napoli | pochi dubbi di formazione per Mazzarri | un solo cambio rispetto all’Inter

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 dicembre 2023) A poche ore dalla super sfida trantus e, Walterdovrebbe aver già deciso l’11 titolare L’Allianz Stadium di Torino stasera farà registrare il clima delle grandi partite. Poche ore e sarà finalmente, un match tanto significativo per gli azzurri. Ben nove punti di distacco tra le due squadre con ilche sta vivendo una stagione certamente più difficileai bianconeri. La sensazione è che servirà una partita perfetta per la squadra diche, il sogno del secondo scudetto di fila, non lo ha del tutto abbandonato. Se i punti di distacco dallantus sono 9, quelli dcapolista sono 11 e allora bisognerà uscire dallo Stadium con il bottino pieno e rimettersi in ...