Juve - Napoli, le probabili formazioni: c'è Danilo, Natan terzino

Le probabili formazioni di: Allegri sceglie il classico 3 - 5 - 2 con Danilo al ritorno da titolare, Mazzarri conferma il ...

La favorita di Juve-Napoli è l'Inter: i bianconeri non vinceranno, Inzaghi andrà in fuga Calciomercato.com

Juventus-Napoli anche sul mercato: Giuntoli vorrebbe Zielinski, Pompilio e Micheli

Sempre col Napoli la Juventus potrebbe doversi ritrovare a duellare per un altro centrocampista, Lazar Samardzic dell'Udinese, che costa attorno ai 20 - 25 milioni di euro: la mezzala tedesca ...

Retroscena Zielinski: con l'Inter sentiva ancora dolore, il motivo

In vista di Juve-Napoli, in porta, Meret; a destra ci sarà come sempre Di Lorenzo. A centrocampo, la seconda novità rispetto alla sfida con i nerazzurri: di nuovo Zielinski dal 1’ con Anguissa e ...