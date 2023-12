Juve-Napoli | la febbre lo blocca a casa | non è partito per Torino

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sarà assente nel big match di stasera in programma all’Allianz Stadium di, l’influenza lo ha costretto a non partire Il penultimo ostacolo da fronteggiare per Walter Mazzarri che, da quando è ritornato sulla panchina del, ha trovato dinanzi a se un calendario molto insidioso. Il tecnico di San Vincenzo livornese ha infatti dovuto prima fronteggiare l’Atalanta ed il Real Madrid in trasferta, poi c’è stata la partita con l’Inter allo Stadio Maradona, stasera lantus ae poi il Braga, partita che deciderà il cammino degli azzurri in Champions. Soltanto una vittoria, per il momento, per Mazzarri che ha esordito a Bergamo con i tre punti. Sconfitte contro Real Madrid e Inter, stasera si cercherà l’impresa allo Stadium. Lantus di Max Allegri viene da nove risultati utili ...