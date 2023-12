Juve-Napoli | Allegri mette le mani avanti | “Napoli con molta qualità | Mazzarri il migliore…”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le parole di Massimilianobianconero a poche ore del big matchntus-, il tecnico bianconerole. Nell’intervista pre-gara con Dazn,ha messo in guardia suoi sulla forza del. Il tecnico bianconero è stato prodigo di complimenti verso al squadra azzurra, come a volerre lesu“Non è che ho pensato alle ultime due partite dell’anno scorso, perché è un’annata diversa… Quest’anno siamo partiti in modo diverso e sappiamo che affrontiamo unforte. Troppo presto per parlare di un ...

Altre News in Rete:

Juve - Napoli, il 'problemone' di Mazzarri è l'arma preferita di Allegri

Commenta per primo Non si può introdurre questo big match trasenza mettere sul tavolo un tema caldissimo per entrambi gli schieramenti: il cross. Per ragioni opposte Allegri e Mazzarri non possono trascurare i numeri alquanto significativi che ...

Juventus-Napoli: quando e dove vederla, probabili formazioni e designazione arbitrale ilmessaggero.it

LIVE - Juventus-Napoli, prepartita: Juan Jesus verso la titolarità

Walter Mazzarri deve ancora fare a meno di Olivera e Mario Rui, spazio dunque a Natan a sinistra con Juan Jesus in coppia con Rrahmani. A centrocampo torna Zielinski dal primo minuto a far reparto con ...

LIVE - Juventus - Napoli, prepartita: le probabili formazioni

Statistiche: il Napoli è la squadra che ha ottenuto più punti in trasferta (17) rispetto a quelli in casa (7) in questa Serie A: +10. La Juventus è la squadra che ha segnato più reti su sviluppi di ...