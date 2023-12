Juve-Napoli a Orsato | ennesimo schiaffo agli azzurri Rocchi deve spiegare una cosa

Altre News in Rete:

Juve, contro il Napoli tornano Danilo e Locatelli. In attacco fiducia a Vlahovic

Contro ilci sarà unapressoché al completo quindi, per quanto possa essere al completo in questa fase: ancora fuori il lungodegente Mattia De Sciglio oltre a Titmohy Weah, per il resto ...

Galderisi: "Juve-Napoli interessante, i bianconeri sono più solidi" Tutto Juve

Cugini (GdS): “La Juventus non gioca a calcio. Il Napoli si è fatto male da solo”

"Il Napoli si è fatto male da solo, ha sbagliato quasi tutto in estate dopo lo scudetto. Ora è difficile mettere le cose a posto. Juve Non la vedo giocare a calcio, a Monza nel secondo tempo tutto ...

Juventus-Napoli: i convocati di Mazzarri

Juventus-Napoli: i convocati di Mazzarri. Walter Mazzarri ha diramato l’elenco dei convocati per Juve-Napoli in programma domani, 8 dicembre 2023, all’Allianz Stadium con calcio d’inizio alle 20:45. I ...