Juve | Giuntoli | «Una bella emozione rivedere i ragazzi»

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le parole di Cristiano, direttore sportivo della, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri con il Napoli Cristianoha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di-Napoli. Di seguito le sue parole. EMOZIONI – «C’è grande, rivedo tantiche hanno condiviso con me 8 anni della mia vita ed è un piacere». CASO POGBA – «Aspettiamo l’ultimo grado di giudizio prima di dire la nostra. Vogliamo confrontarci con il suo entourage». KVARA E OSIMHEN – «Mi ha fatto piacere rivederli, ci siamo salutati. Un semplice saluto, la vita è questa e io sono contento di essere allantus. Il presente e il futuro si chiamantus». DIFFERENZE TRAE NAPOLI – «La ...

