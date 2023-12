Julia Roberts rivela per quale dei suoi film farebbe un sequel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La vincitrice dell'Oscar ha un'ampia scelta, ma ha deciso di restringere il campo a uno deipreferiti.ha recitato in alcunidiventati veri e propri cult, ma se dovesse scegliere tra tutti, solo di uno di questi realizzerebbe un. L'attrice ne ha parlato durante lo show Watch What Happens Live in occasione dell'uscita del thriller apocalittico Il mondo dietro di te. Durante lo show è stato chiesto all'attrice dideile piacerebbe vedere o realizzare un, ecco la risposta del premio Oscar: "Penso che mi piacerebbe realizzare unde Il matrimonio del mio migliore amico perché ci sono così tanti personaggi coinvolti e sarebbe bello vedere cosa ...