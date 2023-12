Jannik Sinner punta già il 2024 del tennis | “Ecco cosa devo fare”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Una gioia intera per tutto il movimento sportivo italiano. Il team guidato in panchina da Filippo Volandri e in campo, soprattutto, da unversione cinque stelle ha riportato a casa la Coppa Davis, la famosa insalatiera del, a distanza di tantissimi anni dall’unica affermazione della nostra storia. Un evento unico e raro sul quale costruire nuove generazioni diti e nuove vittorie, sfruttando la coesione che la Nazionale italiana diha dimostrato in questi anni ricchi di soddisfazioni. Proprio il giovane altoatesino è il simbolo più brillante di questo Rinascimento della racchetta nostrana: al termine di un 2023 davvero fantastico, Fox è riuscito a vincere diversi tornei ponendo nella bacheca della sua giovane carriera l’ultimo trofeo vinto a Malaga contro l’Australia. ...