Jakub Jankto | il suo coming out e il sostegno dei colleghi

Leggi su cultweb

(Di venerdì 8 dicembre 2023), 27enne centrocampista ceco, è tornato a parlare del suoout come gay che aveva fatto il 13 febbraio 2023. Una data importante per motivazioni personali e che lo ha visto passare alla storia come il primo calciatore professionista a dichiarare pubblicamente la sua omosessualità. In una intervista alla BBC, infatti, il calciatore ha riflettuto sulle motivazioni che per molto tempo lo hanno frenato sperando, in questo modo, di essere d’aiuto anche ad altri ragazzi. “Sono decisamente orgoglioso, perché se sono riuscito a superare questa situazione, vuol dire che potrò affrontare ogni altra situazione nel resto della mia vita. Se poi dite che anche i gay sono orgogliosi di me, io rispondo che lo sono di loro, perché so come si sentono. So come si sentono le persone se devono nascondere qualcosa. Vi auguro buona fortuna, ...