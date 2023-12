IWA | Info & Card finale “Fight For LILT” Con Ex-WWE TNA

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Lee ladi “For”, prossimo Show della IWA in programma Domenica 10 Dicembre a Tecchiena, Alatri, che raccoglierà fondi a favore dellaFrosinone: IWAForDomenica 10 Dicembre – Tecchiena, Alatri (FR)Palasport Tecchiena – Strada Provinciale Santa Cecilia, 120 Inizio Show Ore 16.30 – Ingresso Euro 10 Titolo Italiano IWAFlowey Queen (c) Vs Nic Fedeli I Miti del Wrestling UE ChampionFlavio Augusto (c) Vs Joe E. Legend Tag Team MatchLuke Astaroth; Fashion Gabriel Vs Christian Gladio; Uragano Nero Dave Blasco Vs Davide Adami Jack Moody Vs Tao Man Prenotazioni: Whatsap 3348746722