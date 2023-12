Israele-Hamas | si intensificano i combattimenti A Gaza situazione allo stremo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Consiglio sicurezza Onu si riunisce per votare risoluzione Eau per cessate il fuoco immediato Laumanitaria continua a peggiorare a, secondo le ultime notizie di oggi 8 dicembre 2023, mentre le forze israeliane espandono le loro operazioni in tutta l’enclave palestinese. Da martedì l'esercito opera nella città meridionale di Khan Younis, impegnato in